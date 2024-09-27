لماذا فجّرت إسرائيل "البيجر" بعناصر "حزب الله"؟ مسؤول إيرانيّ يكشف

Advertisement

فيما لا تزال التحقيقات مستمرة داخل صفوف حزب الله بمشاركة إيرانية حول عملية الاختراق غير المسبوقة التي طالت آلاف أجهزة البيجر والووكي توكي التي يستعملها عناصر الحزب، وتفجرها بشكل متزامن يومي 17 و18 أيلول، ما خلف عشرات الشهداء ومئات الجرحى، أطل مستشار القائد العام للحرس الثوري والرئیس السابق لاستخبارات الحرس الثوري بتصريحات مثيرة.فقد قال حسين طائب: "فقط ثلث شحنة أجهزة البيجر التي حصل عليها حزب الله كانت ملوثة. ولو انتظرت إسرائيل حتى تتلوث كامل الأجهزة التي اشتراها لبنان من دولة ثالثة، لكانت قد تمكنت من إلحاق خسائر فادحة"، وفق ما أفادت وكالة أنباء "رُكنا" الإيرانية في تقرير لها الجمعة.