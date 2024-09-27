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لبنان

قرار عاجل من وزير الإتّصالات بشأن الخطوط الخليوية والفواتير... إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
27-09-2024 | 06:39
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صدر عن وزارة الاتصالات البيان التالي:
 
نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحسساً من الوزارة للأوضاع الصعبة التي يواجهها النازحون من المناطق اللبنانية خاصة لناحية تواجد قسم كبير منهم خارج الأراضي اللبنانية او نازحين من مكان سكنهم، وتبعا للقرارين السابقين اللذين أصدرهما وزير الاتصالات لناحية اولا انشاء باقة انترنت لاستخدامها من قبل طلاب الجنوب، وثانيا لناحية عدم قطع أوجيرو للخطوط وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية في حال انقطاعها، أصدر وزير الاتصالات المهندس جوني القرم تدابير مؤقتة طالب من خلالها شركتي الخليوي ألفا وتاتش بتطبيقها.
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وتقضي الإجراءات بالطلب من الشركتين تطبيق التدابير المؤقتة المتخذة استثنائيا بسبب الاعتداءات الإسرائيلية لجهة تمديد فترة الصلاحية لتعبئة الخطوط الخليوية المدفوعة سلفا على كافة فئاتها لمدة أسبوع إضافي، كما وطالب وزير الاتصالات بتمديد تسديد الفواتير الخليوية بالنسبة للخطوط الثابتة لمن يرغب شهرا إضافيا من السنة الحالية وذلك حتى اشعار آخر، علما ان الوزارة واجهزتها ستبقى بجانب المواطن وتتابع التطورات الميدانية وتأثيرها على الشبكة وعلى المواطن.
 
 
 

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