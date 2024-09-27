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لبنان

قوى الامن: تفجير جهاز لاسلكي مشبوه عثر عليه في محلة زقاق البلاط

Lebanon 24
27-09-2024 | 06:35
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أعلنت المديرية العامة في قوى الامن الداخلي في بيان انه "عثر على جهاز لاسلكي مشبوه في محلة زقاق البلاط قرب محطة ايوب للمحروقات، وبعد الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية، قام بتفجيره على الفور".
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