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لبنان

"واشنطن بوست": إسرائيل تستعدّ لتوغل بريّ في لبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 06:52
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ قوافل عسكرية إسرائيلية تحتشد في الشمال إستعدادا لتوغل بري محتمل في لبنان.
 
 
وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني إسرائيلي إنّ "أيّ عملية برية في لبنان يجب أن تكون قصيرة".
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من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الدبابات الإسرائيلية تنتظر الأوامر قرب الحدود مع لبنان. 
 

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