"واشنطن بوست": إسرائيل تستعدّ لتوغل بريّ في لبنان

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ قوافل عسكرية إسرائيلية تحتشد في الشمال إستعدادا لتوغل بري محتمل في لبنان.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني إسرائيلي إنّ "أيّ عملية برية في لبنان يجب أن تكون قصيرة".

Advertisement