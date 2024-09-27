غالانت: نضرب "حزب الله" بقوة وسنُواصل ذلك

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنّ "الجيش الإسرائيلي يضرب حزب الله بقوة وسيستمر في ذلك حتى عودة الأمن إلى الشمال".



وقال غالانت في فيديو خلال زيارته مدينة صفد التي استهدفتها عدد من الهجمات الصاروخية في الأيام الأخيرة: "لقد ضربنا حزب الله بقوة خلال العام الماضي وخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسنُواصل ونزيد من هذه الجهود، ونخطط لإرساء الأمن في الشمال وإعادة النازحين إلى ديارهم بسلام". (العربية)

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