الصحة العالمية: النظام الصحي في لبنان يواجه صعوبات كبيرة

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قالت متحدثة منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إنهم "لم يتوقعوا هذا العدد من الشهداء والمصابين في أي سيناريو"، على خلفية العدوان الإسرائيلي ضد لبنان.وأشارت هاريس إلى أن النظام الصحي في لبنان يواجه صعوبات كبيرة ويزيد عدد الجرحى فيه باستمرار جراء تعرض البلاد لهجمات إسرائيلية.ولفتت إلى أن المتخصصين في الرعاية الصحية في لبنان بذلوا قصارى جهدهم، ولكن توقفت العديد من مرافق الرعاية الصحية عن تقديم الخدمة، نتيجة للهجمات المستمرة.وأشارت إلى أن هناك العديد من الإصابات التي تتطلب رعاية خاصة بسبب انفجارات أجهزة إلكترونية في البلاد الأسبوع الماضي.وقالت متحدثة المنظمة: "تم إغلاق 11 منشأة صحية في جنوب لبنان. وتوقفت 26 منشأة أخرى عن الخدمة في بقية أنحاء البلاد".وأضافت: "منذ 16 أيلول، تأكدنا من وقوع 24 هجوما على الخدمات الصحية، استهدفت المستشفيات وبعضها سيارات الإسعاف".وأردفت: "لقي 27 شخصا حتفهم في هذه الهجمات وأصيب 55 آخرون".وتابعت: "لا يتعرض نظام الرعاية الصحية للهجوم فقط، بل العاملون أيضا". (الأناضول)