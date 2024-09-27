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لبنان

دبابات ومركبات عسكريّة.. هل اقتربت إسرائيل من شنّ حربٍ بريّة في لبنان؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 08:00
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ذكرت "العربية" أنّ كل التجهيزات في شمال إسرائيل تشير إلى أن التهديدات الإسرائيلية بغزو بري لجنوب لبنان أمر وارد.

فتعبئة الجيش الإسرائيلي لتوغل بري محتمل واضحة في الشمال منذ أمس الخميس، بعد استدعاء كتيبتين من جنود الاحتياط.
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واتجهت عدة قوافل من سيارات ومركبات عسكرية على الطرق في شمال إسرائيل، وفق ما أظهرت عدة صور من عين المكان

كما نقلت الشاحنات غرفا آمنة محمولة، فضلا عن دبابات، وآليات وغيرها.

وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن أي عملية برية على الحدود اللبنانية ستكون قصيرة قدر الإمكان، حسب ما نقلت فرانس برس.

فيما قال أحد الجنود الإسرائيليين، يبلغ من العمر 20 عاماً، وقاتل سابقا في قطاع غزة، إن فرقته وصلت للتو إلى الشمال.

كما أضاف أنه خضع لتدريبات على مناخ لبنان المختلف وتضاريسه الجبلية.

إلى ذلك، تحدث عن "حرب من نوع مختلف" في لبنان. وأكد أن الجنود مستعدون للغزو البري، لكنه أردف قائلا " لا نعرف ما إذا كان سيحدث، لكننا نستعد". (العربية)

لبنان

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