ابتداءً من مساء اليوم... إحذروا جسر أدما

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الفواصل على المسلك الغربي من جسر أدما اعتبارا من الساعة 00،22 من مساء اليوم 27/09/ 2024 ولغاية الساعة 30،1 من فجر يوم السبت 28/09/2024. لذلك، سيتم تحويل السير من مفرق غزير نحو الطريق البحر ية للسيارات المُتجهة شمالًا باتجاه طرابلس.

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