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لبنان

ابتداءً من مساء اليوم... إحذروا جسر أدما

Lebanon 24
27-09-2024 | 07:47
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة  البلاغ التالي: 
 
"ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة الفواصل على المسلك الغربي من جسر أدما اعتبارا من الساعة 00،22 من مساء اليوم 27/09/ 2024 ولغاية الساعة 30،1 من فجر يوم السبت 28/09/2024. لذلك، سيتم تحويل السير من مفرق غزير نحو الطريق البحر ية للسيارات المُتجهة شمالًا باتجاه طرابلس.  
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يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر  قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا  لحركة المرور ، ومنعا  للازدحام". 
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