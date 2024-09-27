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لبنان
دولة تُجهّز رحلات جويّة عسكريّة لإجلاء رعاياها من لبنان
Lebanon 24
27-09-2024
|
07:56
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حثت الحكومة اليابانية رعاياها على مغادرة لبنان.
وتابعت: "قررنا تجهيز رحلات جوية عسكرية لاحتمال إجلائهم".
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