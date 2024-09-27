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لبنان

محضرا ضبط بحقّ أصحاب مستودعات في صيدا

Lebanon 24
27-09-2024 | 08:06
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جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مستودعات الفرش بمؤزارة عناصر من مديرية مخابرات الجنوب، وذلك  في مدينة صيدا السرايا - البلد القديمة -الميرة - المدينة الصناعية وحارة صيدا وتم التثبت من المخزون الموجود واسعار مبيعها.
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ونظم على اثرها محضرا ضبط  في حق أصحاب المستودعات التي باعت الفرش باسعار تراوحت بين 20$ و25$، وتم ابلاغ غرفة عمليات محافظة الجنوب بالنتيجة.
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