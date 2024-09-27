سلام زار سفير المغرب: لم يتوقف عن بذل جهوده لدعم لبنان

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زار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام سفير المملكة المغربية لدى لبنان محمد اكرين، ضمن اطار التحرك تجاه الدول العربية والإقليمية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على معطياتهم ودعمهم على الصعد كافة، حيث أمكن في ظل العدوان المستمر.وتوجه سلام بالشكر للسفير اكرين على "دعم العاهل المغربي الملك محمد السادس الدائم عبر الهبات الملكية الشخصية والشعب المغربي الدائم لا سيما في ما خص المساعدات الانسانية عند كل أزمة يتعرض لها لبنان".كما شرح للسفير المغربي، الوضع العام في البلد لا سيما ضرورة تأمين مساعدات انسانية وأماكن لائقة للاهالي التي تتعرض مناطقهم لاعتداءات اسرائيلية وتلبية احتياجاتهم اليومية"، طالبا "المساعدة في دعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين".ومن جانبه شكر السفير محمد اكرين الوزير سلام على زيارته وأكد "وقوف المملكة والشعب المغربي، الى جانب الدولة والشعب اللبناني"، مؤكدا "ان المغرب لم يتوقف عن بذل جهوده لدعم لبنان".