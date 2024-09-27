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لبنان

قائد الجيش بحث وبلاسخارت في الأوضاع

Lebanon 24
27-09-2024 | 08:24
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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