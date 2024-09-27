ياسين: ميقاتي وبرّي يحاولان قدر الإمكان تجنيب لبنان الحرب

قال وزير البيئة ناصر ياسين: "نحن في سباق مع الوقت ونسعى إلى مزيد من المساعدات ونركّز الآن على الفئات الذين نزحوا إلى المدارس"، مشيراً إلى أن "خطّة العمل للإستجابة لحاجات الناس بدأت منذ أيّام".

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وفي حديث للـ"أم تي في"، أضاف ياسين: "أعداد النازحين إلى مراكز الإيواء يزداد يومياً ونحاول قدر الإمكان المساعدة ونسعى مع الأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة لتفعيل العمل".

وتابع قائلاً: "هناك عمل دبلوماسي جدّي في نيويورك ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي يحاولان قدر الإمكان تجنيب لبنان الحرب".