Advertisement

لبنان

ياسين: ميقاتي وبرّي يحاولان قدر الإمكان تجنيب لبنان الحرب

Lebanon 24
27-09-2024 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1252986-638630492121352716.jpg
Doc-P-1252986-638630492121352716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير البيئة ناصر ياسين: "نحن في سباق مع الوقت ونسعى إلى مزيد من المساعدات ونركّز الآن على الفئات الذين نزحوا إلى المدارس"، مشيراً إلى أن "خطّة العمل للإستجابة لحاجات الناس بدأت منذ أيّام".
Advertisement
 
وفي حديث للـ"أم تي في"، أضاف ياسين: "أعداد النازحين إلى مراكز الإيواء يزداد يومياً ونحاول قدر الإمكان المساعدة ونسعى مع الأمم المتّحدة والمنظّمات الدوليّة لتفعيل العمل". 
 
وتابع قائلاً: "هناك عمل دبلوماسي جدّي في نيويورك ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي يحاولان قدر الإمكان تجنيب لبنان الحرب". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2024-09-27
11:43 | 2024-09-27
11:33 | 2024-09-27
11:33 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
11:16 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24