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لبنان

العثور على جثة سيّدة مجهولة الهويّة داخل سيارة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 08:57
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:
 بتاريخ 26/09/2024، وفي محلّة طريق المطار مقابل صيدليّة نسرين، عُثِرَ على جثّة سيّدة مجهولة الهويّة داخل سيّارة نوع مرسيدس لون أزرق، وهي في العقد الرابع من العمر تقريبًا، نحيلة الجسم، سمراء البشرة، شعر الرّأس عاديّ الطول ومائل إلى البنيّ، وترتدي فستانًا فضفاضًا أسود اللون. علمًا أنّها تتجوّل بصورة دائمة في المحلّة، ومعروفة بـ "سمر". وبحسب تقرير الطّبيب الشّرعي، إنّ سبب الوفاة توقّف مفاجئ لعضلات القلب، ولا وجود لآثار عنف على الجثّة.
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لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 450897/01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة الموجودة حاليًّا في برّاد مستوصف الحريري في محلّة شاتيلا.
 
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