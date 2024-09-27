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لبنان

ظلّ في العناية المركزة لأسبوع وتوفي اليوم.. هذا ما حصل مع الشاب عبدالله أثناء عودته من بيروت

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:04
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تُوفي الشاب عبدالله مصطفى الشيخ متأثراً بجروحه، بعدما كان تعرّض للضرب والسلب أثناء عودته من بيروت إلى عاصون قبل نحو أسبوع.
 
 
وكان الشيخ نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى، وأُدخِلَ إلى العناية المركزة.
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