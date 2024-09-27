ظلّ في العناية المركزة لأسبوع وتوفي اليوم.. هذا ما حصل مع الشاب عبدالله أثناء عودته من بيروت

تُوفي الشاب عبدالله مصطفى الشيخ متأثراً بجروحه، بعدما كان تعرّض للضرب والسلب أثناء عودته من بيروت إلى عاصون قبل نحو أسبوع.

وكان الشيخ نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى، وأُدخِلَ إلى العناية المركزة.