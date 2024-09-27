المطران ابراهيم إجتمع مع وزيرة خارجية كندا.. هذا ما بحثاه

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عقد رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم الموجود في كندا، إجتماعا مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، وبحث معها في سبل تعزيز الجهود الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.واوضح بيان المطرانية، ان " اللقاء تم في أجواء من المسؤولية المشتركة تجاه تزايد اعداد النازحين والأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يواجهها لبنان في ظل تصاعد الغارات الاسرائيلية.خلال اللقاء، أكد المطران ابراهيم ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في لبنان، مشيرا إلى الآثار الكارثية التي تسببت بها الغارات العنيفة على الشعب اللبناني، سواء من ناحية تدمير القرى والأبنية السكنية وقتل مدنيين أو تفاقم الأزمات الإنسانية.وناشد المطران ابراهيم الوزيرة جولي أن تقوم كندا بدور فاعل في الساحة الدولية لدعم المبادرات الرامية إلى وقف الحرب وإعادة بناء لبنان.من جانبها، أعربت الوزيرة جولي عن قلقها العميق إزاء الوضع في لبنان، مؤكدة التزام كندا بالعمل من خلال القنوات الديبلوماسية الدولية للمساهمة في إيجاد حلول سلمية للأزمة. كما أشارت إلى أن كندا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الدولية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".وأشار البيان الى ان "هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من التحركات الديبلوماسية التي يقودها المطران ابراهيم، معربا عن أمله بأن يثمر التعاون الدولي في وضع حد للمعاناة المستمرة في لبنان، والعمل على مستقبل أفضل يعمه السلام والتنمية".