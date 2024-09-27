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لبنان

لجنة ادارة الكوارث في الشمال بحثت في سبل تنظيم مراكز النازحين

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:39
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عقد محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا اجتماعا للجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة ادارة الكوارث والازمات في الشمال، في مكتبه في سرايا طرابلس.
 
 
خلال الاجتماع، تم البحث في كيفية تنظيم مراكز النازحين في طرابلس والشمال وتسليم ادارة مراكز طرابلس لبلدية طرابلس التي بدورها ستشرف على هذه المراكز بالتنسيق مع اعضاء اللجنة ودوائر المحافظة والمنظمات الدولية والصليب الاحمر، وقرر المجتمعون وضع مراكز ثابتة على مداخل المدينة باشراف البلدية لتوجيه النازحين الى المدارس والمراكز المعتمدة والشاغرة.
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حضر الاجتماع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، المنسق العام للجنة القائمقام ايمان الرافعي، ممثل قيادة الجيش في اللجنة العميد طوني غية، ممثل قوى الامن الداخلي قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، رئيس مكتب امن الدولة في الشمال العقيد باسم طوط، رئيس شعبة التحقيق والاستقصاء في الامن العام المقدم غيث يوسف، مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في الشمال الان شاطري، رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، مستشار المحافظ للشؤون القانونية باخوس اجبع، المنسقة الوطنية في الصليب الاحمر جورجيت عازار، منسق محافظة الشمال في الصليب الاحمر - وحدة الحرب والمخاطر والكوارث وسام تيم، عن UNDP طونينا فرنجية ولقمان الكردي.



وفي السياق، شدد نهرا على "اهمية التضامن والوحدة والتنسيق التام بين الاجهزة الادارية والعسكرية والامنية والبلديات والمنظمات الدولية كافة"، شاكرا للجميع جهودهم، وللجمعيات الاهلية والمدنية وقوفهم الى جانب اهلهم النازحين جراء اعتداءات العدو الاسرائيلي"، لافتا الى ان "اعضاء اللجنة بالتنسيق مع البلديات والمنظمات الدولية يعملون على مدار الساعة لاستيعاب اعداد الضيوف والمستمرة بوتيرة عالية حتى الساعة".


ثم قدمت الرافعي شرحا عن "الاجراءات المتخذة لتنسيق جهود المعنيين في جميع اقضية الشمال بهدف تقديم المستلزمات والحاجات اللازمة والضرورية للضيوف منذ بدء النزوح حتى انعقاد الاجتماع"، مؤكدة ان "العمل جار على قدم وساق رغم وجود بعض الصعوبات والمعوقات بسبب كثافة اعداد النازحين".



بدور، أكد يمق ان "البلدية وضعت كل اجهزتها لتقديم العون لاخوتنا النازحين بالتنسيق مع لجنة ادارة الكوارث والمحافظة"، لافتا الى انه عقد سلسلة اجتماعات "مع الجمعيات الاهلية والكشفية لتقديم الدعم اللوجستي في المراكز المعتمدة للنازحين في طرابلس بالتنسيق مع البلدية ولجنة ادارة الكوارث والازمات".

وكانت مداخلة لمعظم الاعضاء عن "كيفية تنظيم عملية الإيواء وتوزيع المساعدات من فرش وبطانيات ووجبات غذائية وسلامة النازحين من الناحيتين الصحية والنظافة، اضافة الى تقديم المساعدات على انواعها بشكل لائق لضيوف طرابلس وسائر الاقضية الشمالية والمعوقات التي تعترض عمل اعضاء اللجنة والمنظمات الدولية والصليب الاحمر".
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