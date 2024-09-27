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لبنان

المرتضى: المغتربون بيّضوا وجهِ لبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 09:50
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قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، في منشور له على حسابه على منصة "اكس": "اللبنانيون المنتشرون في أصقاع الأرض كلها، وخصوصا في القارة السوداء، ومنهم ‎الشيعة، لم يشتغلوا بتبييض الأموال، بل بتبييض وجوههم ووجه لبنان الذي سودته في عقر أرضه رؤوس وألسنة وأقلام وسياسات".
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وأضاف: "مغتربونا هم الأسود ورؤوس الحربة في الدفاع عن لبنان وقيمه ورفع اسمه في كل مكان، ولم يتوانوا مرة عن معونة وطنهم وأهلهم في أزمنة الشدة والرخاء على السواء، ولو أنكر ذلك بعض المنكرين ممن، إذا تكلموا، لا تدور بألسنتهم إلا الأحذية".
 
وتابع: " كان يجدر  بمن يقتضي به حفظ مقومات قوتنا في لبنان ان لا يرمي الكلام على عواهنه، لا سيما في هذه الظروف. اما ذلك "الإعلامي" المريض الذي أثلج حقده ذلك الكلام فقد إستعجل الترويج والنشر "لكنه عاجل يمضي مع الريح".
 
وختم المرتضى: "ننتهز هذه المناسبة لنؤكد للقاصي والداني، للبعيد ولمن إدعى في وقت من الأوقات انه قريب، نؤكد لهؤلاء ان لبنان منتصر لا ريب بوحدة ابنائه وثبات مقاومته واقتدارها وصمود  جيشه، وأن هذا النصر آت حتما  رغما عن حقد البعض وإشتباه البعض الآخر".
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