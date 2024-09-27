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لبنان
نتانياهو يعترف بقوة حزب الله: هجماته حولت مدننا إلى مدن أشباح وعلينا أن نهزمه
Lebanon 24
27-09-2024
|
10:05
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إعترف
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
بقوة حزب الله، قائلاً: "هجماته حولت مدننا إلى مدن أشباح وعلينا أن نهزمه".
وعن الجبهة الجنوبية والحرب مع حزب الله، قال نتانياهو خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّه "على إسرائيل أن تهزم حزب الله في لبنان وحزب الله هاجم إسرائيل بدون أي استفزاز بعدما هاجمتنا حماس في 7تشرين الأوّل".
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وأشار إلى أنّ "إسرائيل تتحمل هذا الوضع الصعب لمدة عام تقريبا ولن نرتاح حتى يعود مواطنينا لأرضهم بأمان".
وتوجه نتانياهو إلى اللبنانيين، قائلاً: "أقول للبنانيين لا تتركوا حزب الله يجر لبنان إلى الهاوية"، مضيفاً "هذا الأسبوع دمرنا مخزونا كبيرا من صواريخ حزب الله ة قتلنا قادة حزب الله ومن حل محلهم".
وتابع: "ما دام حزب الله اختار طريق الحرب فلن يكون أمام إسرائيل خيار آخر".
وأعلن نتانياهو من الأمم المتحدة ،أنّه "لم يكن في نيتي الحضور لأن بلادي تواجه حربا تتعلق بالبقاء".
وأكّد أنّ "إسرائيل تسعى للسلام"، معتبراً أنّه "نواجه عدوا شرسا يسعى لإبادتنا".
وعن الأسرى المحتجزين لدى حماس، قال نتانياهو: "إرهابيي حماس بدعم إيران اجتاحوا بلادنا وقتلوا 1200 شخص واختطفت 251 شخصا وأخذتهم إلى غزة وإسرائيل أعادت 154 من الرهائن وسنعيد الباقي".
وأشار إلى أنّ " لن نوفر جهدا حتى نعيد باقي الرهائن، وإسرائيل اضطرت للدفاع عن نفسها بعد 7 تشرين الأوّل"، مضيفاً "منذ 8 تشرين الأوّل بدأ حزب الله بمهاجمة إسرائيل وبعده بدأ الحوثيون يهاجموننا".
وتوجه نتانياهو إلى إيران، قائلاً:" إذا ضربتونا سنضربكم ولا يوجد مكان في إيران بعيد عن أيدي إسرائيل"، متابعاً:"إن لم يتوقف العدوان الإيراني فإنه سيهدد كل دول الشرق الأوسط وعلى العالم دعم شعب إيران الذي يسعى للتخلص من النظام الإيراني".
أضاف: "علينا بذل قصارى جهدنا لضمان عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية وتمّ تعطيل برنامج إيران النووي لكنه لم يتوقف "، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل لن تدخر جهدا لتضمن عدم امتلاك إيران سلاح نووي".
وأكّد نتانياهو: "نعمل لبناء شراكات من أجل السلام مع جيراننا العرب ودمرنا 33 كتيبة من أصل 34 كتيبة لحماس"، مضيفاً "إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وإذا استمرت حماس في الحكم فإنها ستلم شملها وتعيد بناء قدرتها العسكرية".
يُذكر أنّه خرج عدد كبير من الموجودين في قاعة الأمم المتحدة لحظة دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى لبنان.(الحدث)
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