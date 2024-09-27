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لبنان

خلف : فلنحقق اول انتصار بانتخاب الرئيس فورا

Lebanon 24
27-09-2024 | 10:11
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صرح النائب ملحم خلف من مجلس النواب قائلاً: "إلى من يسأل، من المستأثرين بالسلطة وغيرهم من المسؤولين، اذا كان هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية ، فيما العدوان الاسرائيلي مستعر ويطال أهلنا، اقول : ان مجرد طرحكم هذا السؤال يظهر كيف ان همكم الوحيد هو ان تحرصوا على مناصبكم ولو كلف ذلك الانقضاض على الدولة والاطاحة بمؤسساتها".
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أضاف :"ان من يستهزىء او يستخف بانتخاب رئيس الجمهورية، ولو حصل ذلك تحت القصف، يريد ان يبقي على ضعف الدولة في مواجهة العدو الاسرائيلي وعلى رفض تحصين الجبهة الداخلية.فالى هؤلاء اقول:انقذوا الوطن،انقذوا الدولة،انقذوا المؤسسات،احموا شعبنا وأهلنا، ولنتحد في وجه هذه الحرب اللعينة فنحقق اول انتصار بانتخاب الرئيس".
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