لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تستكمل سلسلة هجماتها ومناطق عدة تحت القصف

لليوم الخامس على التوالي، تواصل إسرائيل سلسلة استهدافاتها لعدد من المواقع في الجنوب والبقاع، وذلك في إطار الحملة العسكرية الجوية التي أدت إلى خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات.

Advertisement

ففي بلدة الغازية وقناريت، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية حسب مندوبة "لبنان24" غارتين على أطراف البلدتين، فيما شهدت بلدة عنقون استهدافاً لمبنى مؤلف من ثلاثة طوابق، مما أدى إلى وقوع إصابات، وتحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.



كما استشهد الشيخ حسين جفال، إمام بلدة بليدا، مع عائلته جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في بلدة رشاف، جنوب لبنان. وفي صربين، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة، مما أدى إلى استشهاد شخصين. أما في دير قانون النهر، فلم تسجل أي إصابات جراء الغارة التي ضربت المنطقة.



من جانب آخر، تعرضت بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية لغارة أخرى ضمن هذه الحملة المستمرة.



ومن بين المناطق المستهدفة أيضاً: عنقون، مجدلزون، دير قانون، زبقين، قبريخا، ويارون.

وفي بلدة تبنين، نفذت غارة على منزل بجانب السرايا، إلا أن الصاروخ الذي أطلق لم ينفجر.

كذلك، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة بئر القنديل في مدينة النبطية وغارة أخرى استهدفت أيضا بلدة الطيبة.



