Advertisement

لبنان

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تستكمل سلسلة هجماتها ومناطق عدة تحت القصف

Lebanon 24
27-09-2024 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1253037-638630546288172609.png
Doc-P-1253037-638630546288172609.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لليوم الخامس على التوالي، تواصل إسرائيل سلسلة استهدافاتها لعدد من المواقع في الجنوب والبقاع، وذلك في إطار الحملة العسكرية الجوية التي أدت إلى خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات.
 
Advertisement
ففي بلدة الغازية وقناريت، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية حسب مندوبة "لبنان24" غارتين على أطراف البلدتين، فيما شهدت بلدة عنقون استهدافاً لمبنى مؤلف من ثلاثة طوابق، مما أدى إلى وقوع إصابات، وتحركت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كما استشهد الشيخ حسين جفال، إمام بلدة بليدا، مع عائلته جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في بلدة رشاف، جنوب لبنان. وفي صربين، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة، مما أدى إلى استشهاد شخصين. أما في دير قانون النهر، فلم تسجل أي إصابات جراء الغارة التي ضربت المنطقة.

من جانب آخر، تعرضت بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية لغارة أخرى ضمن هذه الحملة المستمرة.

ومن بين المناطق المستهدفة أيضاً: عنقون، مجدلزون، دير قانون، زبقين، قبريخا، ويارون.
 
وفي بلدة تبنين، نفذت غارة على منزل بجانب السرايا، إلا أن الصاروخ الذي أطلق لم ينفجر.
 
كذلك، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة بئر القنديل في مدينة النبطية وغارة أخرى استهدفت أيضا بلدة الطيبة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2024-09-27
11:43 | 2024-09-27
11:33 | 2024-09-27
11:33 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
11:16 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24