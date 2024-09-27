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لبنان

الخير: الإعلان السعودي يلاقي جهود وقف الحرب على غزة ولبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 10:27
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أشاد النائب أحمد الخير، في بيان اليوم الجمعة، بـ"إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من نيويورك، إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
 
 
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واعتبر الخير أن "الإعلان السعودي يأتي في التوقيت والظرف المناسبين، لملاقاة كل الجهود الرامية إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان".

وأكد "أن الإعلان السعودي تأكيد للمؤكد بأن الحق الفلسطيني بقيام دولة مستقلة أمانة تلتزم المملكة العربية السعودية بالدفاع عنها وتحقيقها، بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002، خصوصا بعد تشديد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أيام، على عدم اقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية".
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