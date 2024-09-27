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لبنان

نفاع: نتمنى لبلدنا الامان والسلام والاستقرار

Lebanon 24
27-09-2024 | 10:44
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ترأس النائب البطريركي على نيابتي جبة بشري وأهدن- زغرتا المطران جوزف نفاع، قداس عيد شفيع رهبان دير مار يوسف للآباء اللعازريين ومؤسسهم، القديس منصور دي بول"،  في مجدليا قضاء زغرتا.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى المطران نفاع عظة تناول فيها حياة القديس منصور شفيع ومؤسس جمعية الآباء اللعازريين في الشرق، معايداً رئيس الدير والرهبان والراهبات وجميع المؤمنين، مشدداً على "تاريخ الدير في دور الرسالة في هذه البقعة الجغرافيا من الوطن في هذه الظروف الإستثنائية والدقيقة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان"، متمنياً "لبلدنا السلام والأمان والإستقرار".
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في نهاية القداس، أقيم زياح مار منصور، بعده أستقبل رئيس الدير والرهبان المهنئين في العيد بحضور النائب البطريركي المطران نفاع في صالون الدير الكبير، ثم أقيم لقاء على مائدة المحبة في الدير، وقطع رئيس الدير الأب فياض والمطران نفاع والرهبان قالب الحلوى أحتفالاً بالعيد.
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