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لبنان

بيان دولي مشترك: الوضع بين لبنان واسرائيل لا يحتمل

Lebanon 24
27-09-2024 | 11:00
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إعتبرت دول قطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية، في بيان مشترك، أن "‎الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول 2023 لا يحتمل".
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واعتبر البيان أن "ما يحصل يشكل خطرا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع"، مشيراً إلى أن "هذا ليس في مصلحة أحد، لا شعب إسرائيل ولا شعب لبنان"، وقال: "‎حان الوقت لإبرام تسوية ديبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان".

ورأى أن "الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في خضم تصعيد هذا الصراع"، داعيا إلى "وقف نار فوري لمدة 21 يوما على امتداد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية لإفساح المجال للديبلوماسية، سعيا للوصول إلى تسوية ديبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتفضي إلى التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة".

ودعت هذه الدول في بيانها المشترك "كل الأطراف، بما في ذلك الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية، إلى المصادقة على وقف إطلاق النار موقتا بما يتماشى مع القرار 1701 خلال هذه الفترة، وإعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية ديبلوماسية"، وقال: نحن مستعدون لدعم كل الجهود الديبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، والبناء على الجهود التي بُذلت طوال الشهور الماضية لوضع نهاية لهذه الأزمة برمتها".

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