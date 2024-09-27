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لبنان

عن نبيه بري و"حزب الله".. هذا ما قاله مسؤول أميركيّ

Lebanon 24
27-09-2024 | 11:10
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قال مسؤول أمني أميركي إنّ "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري وضعا شروطا تعجيزية بشأن التهدئة".
 
 
وأضاف المسؤول الأمنيّ الأميركيّ لـ"سكاي نيوز" أنّ "أقل ما يُقال عن هذه الشروط إنها إملاءات من طهران".
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