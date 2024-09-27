قال مسؤول أمني أميركي إنّ "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري وضعا شروطا تعجيزية بشأن التهدئة".

وأضاف المسؤول الأمنيّ الأميركيّ لـ"سكاي نيوز" أنّ "أقل ما يُقال عن هذه الشروط إنها إملاءات من طهران".