Advertisement

لبنان

غارات جوية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية السورية.. إليكم ما تم استهدافه

Lebanon 24
27-09-2024 | 11:08
A-
A+
Doc-P-1253062-638630577191560069.png
Doc-P-1253062-638630577191560069.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استهدفت غارات جوية إسرائيلية اليوم بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية.

وحسب مندوبة "لبنان24" فإن 4 غارات إستهدفت جرافة كانت تعمل على فتح طريق معبر مطربة عند الحدود اللبنانية السورية في الهرمل المقفلة جراء الغارات السابقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة إسرائيلية على بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية
lebanon 24
27/09/2024 22:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
على الحدود اللبنانية السورية.. استشهاد 5 جنود سوريين بقصف اسرائيلي
lebanon 24
27/09/2024 22:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ندعو لوقف إطلاق النار 21 يوما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
27/09/2024 22:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض عام الأونروا: العنف بتصاعد في الضفة والهجمات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تهدد بتوسيع دائرة الصراع
lebanon 24
27/09/2024 22:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24

غارات

إسرائيلية

الحدود

اللبنانية

السورية..

إليكم

استهدافه

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
15:12 | 2024-09-27
15:00 | 2024-09-27
14:48 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24