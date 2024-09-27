غارات جوية إسرائيلية عند الحدود اللبنانية السورية.. إليكم ما تم استهدافه

استهدفت غارات جوية إسرائيلية اليوم بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية.



وحسب مندوبة "لبنان24" فإن 4 غارات إستهدفت جرافة كانت تعمل على فتح طريق معبر مطربة عند الحدود اللبنانية السورية في الهرمل المقفلة جراء الغارات السابقة.

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