غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)

علم "لبنان 24" أن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بخير. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر أمنية، إنّ "نصرالله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح".

في المقابل،