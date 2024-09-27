غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)

شنّ طيران العدوّ الإسرائيليّ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبحسب المعلومات، دُمِرّت 4 مبانٍ في شارع حارة حريك في محيط العاملية.
وأشار المعلومات إلى وجود عدد كبير من الإصابات.
وقال جيش العدوّ الإسرائيلي: "استهدفنا القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأضاف: "المقر الرئيسي لحزب الله تم بناؤه تحت المباني".
وقال جيش العدوّ: "لم يطرأ أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".
توازيّاً، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ الشخص المستهدف في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية هو الامين العام لحزب الله حسن نصرالله.
في المقابل، علم "لبنان 24" أن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بخير. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر أمنية، إنّ "نصرالله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح".
وأدّت الغارات الاسرائيلية على مقرّ قيادة "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى إحداث دمار كبير في الأبنية، وتشكّل حفرة عميقة جداً.
وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإنّ إسرائيل استخدمت صواريخ ذكية تزن 2000 رطل وقادرة على إختراق التحصينات، وطائرات "اف-35" هي التي نفذت العمليّة.