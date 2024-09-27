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لبنان

هل من لقاء قريب بين الاسد واردوغان؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 11:48
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أكد مصدر دبلوماسي تركي أن أنقرة لم تتلق من دمشق أي رد حتى الآن على اقتراح لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي"، ردا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والسوري: "لا يوجد رد من دمشق حتى الآن".
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وأضاف بشأن مكان اللقاء أنه: "لم يحدد بعد"، موضحا "لتحديد مكان الاجتماع، يجب أولا الاتفاق على مدى جاهزية الأطراف".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في تصريحاته مؤخرا استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه ينتظر الرد من دمشق. (روسيا اليوم)
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