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لبنان

الدفاع المدني: نعمل على اخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء بعد قصف الضاحية

Lebanon 24
27-09-2024 | 12:13
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شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة مساء اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب المعلومات، دُمِرّت 4 مبانٍ في شارع حارة حريك في محيط العاملية.
 
بالتوازب، أعلن الدفاع المدني أن عناصره يعملون معززين بالآليات من مراكز متعددة، على اخماد النيران التي اندلعت في الضاحية الجنوبية  لبيروت واخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء في الموقع الذي تعرض لغارات إسرائيلية.
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إلى ذلك استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني في بلدة كفرصير بجوار مركز الدفاع المدني ما أسفر عن تعرض ستة من عناصر الدفاع المدني (من عديد مركز كفرصير) لإصابات متفرقة نقلوا على أثرها الى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.
 
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