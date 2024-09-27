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لبنان

نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل

Lebanon 24
27-09-2024 | 12:25
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علم "لبنان 24" أن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بخير.
 
 
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر أمنية إنّ "نصرالله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح".
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وبحسب المعلومات، سيصدر "حزب الله" بيانا بعد قليل.
 
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