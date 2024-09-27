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لبنان

هذا ما يحصل داخل إسرائيل بعد ضربة الضاحية

Lebanon 24
27-09-2024 | 12:36
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أغار طيران العدوّ الإسرائيليّ بشكل عنيف مستهدفا القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.
 
وأشارت المعلومات، إلى أنّ هذه الغارات دمّرت 4 مبانٍ في شارع حارة حريك في محيط العاملية، بالاضافة إلى إحداث حفر كبيرة في الارض، وسط معلومات عن سقوط شهداء وجرحى يعمل الدفاع المدني على نقلهم إلى المستشفيات.
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وحسب موقع واللاه الإسرائيلي فإن بلدية تل أبيب أمرت بفتح الملاجئ بعد الهجوم محاولة استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت.
 
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن القيادة الأمنية العليا تجتمع حاليا لبحث نتائج قصف الضاحية والاستعداد للمراحل القادمة.
 
واضافت القناة أن الجيش يحقق في ما إذا كان حسن نصر الله موجودا فعلا في الموقع المستهدف بالقصف.
 
من جانبها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع قوله أنّه "أبلغنا الولايات المتحدة بالهجوم على الضاحية قبل وقت قصير من تنفيذه".
 
 
 

  

 
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