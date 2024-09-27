بالصورة.. شاهدوا لحظة مصادقة نتنياهو على "ضربة الضاحية"

نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة قال إنها للحظة مصادقة الأخير على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت وهو متواجد في نيويورك.

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كما انتشرت صورة للحظة القصف على الضاحية، يظهر فيها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع عدد من الضباط.