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لبنان

بالصورة.. شاهدوا لحظة مصادقة نتنياهو على "ضربة الضاحية"

Lebanon 24
27-09-2024 | 12:51
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نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة قال إنها للحظة مصادقة الأخير على الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت وهو متواجد في نيويورك.
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كما انتشرت صورة للحظة القصف على الضاحية، يظهر فيها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع عدد من الضباط.
 


وكان طيران العدوّ الإسرائيليّ قد شنّ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ  الشخص المستهدف في القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية هو الامين العام لحزب الله حسن نصرالله.
 

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