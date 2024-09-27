حركة الجهاد تدين قصف الضاحية: الحساب مفتوح مع العدو

عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيان تعليقاً على قصف الضاحية الجنوبية مساء اليوم، جاء فيه: "

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أضاف البيان :"إن تعمد قصف المناطق السكنية والمدنية لا تبرره كل أكاذيب العدو، وهو جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها كل أولئك الذين صفقوا لأكاذيب مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة".ختم: "إننا على ثقة تامة بأن الحساب المفتوح مع العدو سيجعله يدفع ثمن جرائمه قريبا، ونسأل الله أن يتغمد الشهداء برحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل". (الجزيرة)