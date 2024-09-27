محافظ بيروت جال على عدد من مدارس واطلع على أحوال النازحين

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عقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه، في القصر البلدي، اجتماعا مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها النازحون اللبنانيون، الذين أتوا من مختلف القرى الجنوبية والبقاعية وغيرها، إلى بيروت جراء العدوان الإسرائيلي.وأفادت دائرة العلاقات الإعلامية في بلدية بيروت في بيان، بأن "المحافظ عبود شرح الواقع الإنساني الذي يعاني منه هؤلاء الإخوة الضيوف والظروف الصعبة المترافقة، إضافة إلى استغلال البعض من أشخاص وجمعيات وهمية لهذه المحنة والاستفادة منها على حساب النازحين".وأكد عبود "ضرورة التنسيق المباشر بين منظمات الأمم المتحدة وغرفة إدارة الأزمات والكوارث في محافظة بيروت لإيصال المساعدات الانسانية الى مستحقيها مباشرة. كما تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة الأوضاع المستجدة في العاصمة".وأشار البيان إلى أن "عبود جال على عدد من مدارس العاصمة، حيث اطلع عن كثب على أحوال النازحين ومدى الحاجات التي لم تصلهم بعد والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تأمين المساعدات الأساسية بشكل سريع. كما واكب المتطوعين ووزع بعض الحاجات الاساسية على الإخوة الضيوف". (الوكالة الوطنية)