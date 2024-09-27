27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
محافظ بيروت جال على عدد من مدارس واطلع على أحوال النازحين
Lebanon 24
27-09-2024
|
13:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه، في القصر البلدي، اجتماعا مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها النازحون اللبنانيون، الذين أتوا من مختلف القرى الجنوبية والبقاعية وغيرها، إلى بيروت جراء العدوان الإسرائيلي.
Advertisement
وأفادت دائرة العلاقات الإعلامية في بلدية بيروت في بيان، بأن "المحافظ عبود شرح الواقع الإنساني الذي يعاني منه هؤلاء الإخوة الضيوف والظروف الصعبة المترافقة، إضافة إلى استغلال البعض من أشخاص وجمعيات وهمية لهذه المحنة والاستفادة منها على حساب النازحين".
وأكد عبود "ضرورة التنسيق المباشر بين منظمات الأمم المتحدة وغرفة إدارة الأزمات والكوارث في محافظة بيروت لإيصال المساعدات الانسانية الى مستحقيها مباشرة. كما تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة الأوضاع المستجدة في العاصمة".
وأشار البيان إلى أن "عبود جال على عدد من مدارس العاصمة، حيث اطلع عن كثب على أحوال النازحين ومدى الحاجات التي لم تصلهم بعد والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تأمين المساعدات الأساسية بشكل سريع. كما واكب المتطوعين ووزع بعض الحاجات الاساسية على الإخوة الضيوف". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
11:24 | 2024-09-27
27/09/2024 11:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في بعدران.. هؤلاء هم شهداء الغارة على البلدة
Lebanon 24
مجزرة في بعدران.. هؤلاء هم شهداء الغارة على البلدة
16:58 | 2024-09-27
27/09/2024 04:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي.. عريسها منتج (فيديو)
05:37 | 2024-09-27
27/09/2024 05:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل
Lebanon 24
نصرالله بخير... وبيان لحزب الله بعد قليل
12:25 | 2024-09-27
27/09/2024 12:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدث عن خليفة نصر الله.. من سيكون؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يتحدث عن خليفة نصر الله.. من سيكون؟
09:00 | 2024-09-27
27/09/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:58 | 2024-09-27
مجزرة في بعدران.. هؤلاء هم شهداء الغارة على البلدة
12:24 | 2024-09-27
بعد ضربة الضاحية.. ميقاتي اعطى توجيهاته لاستنفار كل الاجهزة المعنية: العدو لا يأبه للمساعي الدولية
11:24 | 2024-09-27
غارات عنيفة تهزّ الضاحية الجنوبية.. دمار كبير ونصرالله بخير (صور وفيديو)
17:59 | 2024-09-27
بزشكيان: إيران ستقف إلى جانب لبنان
17:04 | 2024-09-27
"سنضرب خلال ساعات".. الجيش الإسرائيلي: دعونا لإخلاء أبنية في الضاحية
16:47 | 2024-09-27
أوّل تعليق للحزب التقدمي الإشتراكي بعد الضربة الإسرائيلية على بعذران
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
28/09/2024 01:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
28/09/2024 01:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
28/09/2024 01:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24