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لبنان

الأبيض: المباني المستهدفة كانت مليئة بالسكان

Lebanon 24
27-09-2024 | 13:29
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أعلن وزير الصحة فراس الأبيض، بعد العدوان الإسرائيلي الكبير على الضاحية الجنوبية أنّ" بعض المباني المستهدفة في كانت مليئة بالسكان".
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