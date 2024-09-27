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لبنان

المجلس الأعلى الإسلامي في العراق:"نجدد موقفنا الثابت والداعم لأهلنا في ولبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 13:41
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 دان المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيان جاء فيه: "ندين ونستنكر العمل الإرهابي الذي قامت به حكومة الاحتلال الإسرائيلي على لبنان".
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تابع البيان: "إن العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد المدنيين في لبنان هو امتداد لحرب الإبادة الجماعية في غزة وجزء من الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد شعبنا وأمتنا الإسلامية".

وأشار البيان إلى أنّ "حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي لم تكن لولا الدعم الأميركي الغربي اللامحدود وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم".

وجددّ المجلس الأعلى في العراق موقفه في دعم أهل غزة ولبنان، قائلاً: "نجدد موقفنا الثابت والداعم في نصرة أهلنا في غزة ولبنان ضد الطغيان الإسرائيلي".
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