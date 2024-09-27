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لبنان

منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان: نشعر بقلق بالغ

Lebanon 24
27-09-2024 | 14:04
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علّق منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان عمران ريزا، على الهجوم الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، قائلاً: "نشعر بقلق بالغ إزاء التأثير المدني المحتمل للضربات المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى جميع الأطراف وقف إطلاق النار فوراً".
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