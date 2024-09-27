ماذا قالت السفارة الأميركية عن ضربة الضاحية؟

Advertisement

وأوضحت السفارة أنّ "واشنطن لم تشارك الجيش الإسرائيلي في ضربة الضاحية وأنّها لم تعلم مسبقا بالضربة على الضاحية".يُذكر أنّ الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا بمحيط السفارة الأميركية في عوكر.