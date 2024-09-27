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لبنان

ماذا قالت السفارة الأميركية عن ضربة الضاحية؟

Lebanon 24
27-09-2024 | 14:13
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أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، بعد الضربة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أنّه "ما زلنا نجمع المعلومات حول الضربة الإسرائيلية في الضاحية".
 
وأوضحت السفارة أنّ "واشنطن لم تشارك الجيش الإسرائيلي في ضربة الضاحية وأنّها لم تعلم مسبقا بالضربة على الضاحية".
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يُذكر أنّ الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا بمحيط السفارة الأميركية في عوكر.

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