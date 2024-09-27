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لبنان

رئيس مجلس الشورى الإيراني: سنقف جانب "حزب الله"

Lebanon 24
27-09-2024 | 14:34
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علّق رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على عملية الإستهداف في الضاحية الجنوبيّة، قائلا: "سنقف حتى اللحظة الأخيرة إلى جانب حزب الله". (الجزيرة)
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