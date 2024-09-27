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لبنان

إيران عن ضربة الضاحية: انتهاك للقوانين الدولية

Lebanon 24
27-09-2024 | 14:48
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دان المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، قائلاً: "ندين بشدة الهجوم الوحشي والإرهابي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

أضاف كنعاني: "هجوم الضاحية نفذ بقنابل أميركية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية"، مشيراً إلى أنّ "استمرار جرائم الكيان الإسرائيل يوضح أن دعوة وقف إطلاق النار الأميركية هي لكسب الوقت". (الجزيرة) 
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