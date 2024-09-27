إيران عن ضربة الضاحية: انتهاك للقوانين الدولية

دان المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، قائلاً: "ندين بشدة الهجوم الوحشي والإرهابي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".



أضاف كنعاني: "هجوم الضاحية نفذ بقنابل أميركية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية"، مشيراً إلى أنّ "استمرار جرائم الكيان الإسرائيل يوضح أن دعوة وقف إطلاق النار الأميركية هي لكسب الوقت". (الجزيرة)

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