Advertisement

لبنان

مكتب رئيس الحكومة ينفي: هذا الخبر غير صحيح

Lebanon 24
27-09-2024 | 15:12
A-
A+
مكتب رئيس الحكومة ينفي: هذا الخبر غير صحيح


Doc-P-1253179-638630720777124807.png
Doc-P-1253179-638630720777124807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يتم تداوله عبر مجموعات"الواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة رئيس الحكومة الجيش والقوى الامنية الى اعلان حال التأهب القصوى .
واشار الى ان هذا الخبر غير صحيح ويندرج في اطار الشائعات ليس الا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: الحكومة الإيرانية تتابع الجريمة الإسرائيلية في بيروت وستكون مع الشعب اللبناني ومحور المقاومة
lebanon 24
28/09/2024 01:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لحاملي عملة البيتكوين.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
28/09/2024 01:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة اعطى توجيهاته لاستنفار كل الاجهزة المعنية في ضوء المعلومات التي تشير الى وقوع اعداد كبيرة من الضحايا نتيجة هذا العدوان
lebanon 24
28/09/2024 01:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: العدوان الجديد يثبت ان العدو الاسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف النار مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف حرب الابادة التي يشنها على لبنان
lebanon 24
28/09/2024 01:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

ينفي:

الخبر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
18:00 | 2024-09-27
17:59 | 2024-09-27
17:04 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24