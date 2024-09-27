مكتب رئيس الحكومة ينفي: هذا الخبر غير صحيح

نفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يتم تداوله عبر مجموعات"الواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة رئيس الحكومة الجيش والقوى الامنية الى اعلان حال التأهب القصوى .

واشار الى ان هذا الخبر غير صحيح ويندرج في اطار الشائعات ليس الا.

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