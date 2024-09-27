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لبنان
مكتب رئيس الحكومة ينفي: هذا الخبر غير صحيح
Lebanon 24
27-09-2024
|
15:12
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مكتب رئيس الحكومة ينفي: هذا الخبر غير صحيح
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نفى المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما يتم تداوله عبر مجموعات"الواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوة رئيس الحكومة الجيش والقوى الامنية الى اعلان حال التأهب القصوى .
واشار الى ان هذا الخبر غير صحيح ويندرج في اطار الشائعات ليس الا.
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Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة
ينفي:
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