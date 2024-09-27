بايدن عن استهداف الضاحية: لم نكن نعلم

نفى الرئيس الاميركي جو بايدن أن يكون لأميركا أي علم بالضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



ولفت إلى أننا نحتاج إلى مزيد من المعلومات، قائلا:" أنا قلق دائما من احتمال التصعيد".

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