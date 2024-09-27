للحفاظ على الهدوء والوحدة الوطنية.. سلسلة إتصالات لباسيل

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وخلال اتصالاته أعلن باسيل "ضرورة التشاور وجمع الكلمة وتعزيز التضامن في هذه الظروف الصعبة".أيضاً شدد "على مسؤولية الدولة بالامساك بزمام الأمور ووجوب انتشار القوى الأمنية لحفظ الأمن الداخلي ومنع كل ما من شأنه أن يتسبب بأي إشكال بين الناس، فضلًا عن دعم احتياجات النازحين اللبنانيين بسبب العدوان الاسرائيلي".ووضعَ رئيس التيار نفسه بالتصرّف للقيام بكل ما يلزم بأي وقت للحفاظ على الهدوء والوحدة الوطنية.