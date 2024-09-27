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لبنان

للحفاظ على الهدوء والوحدة الوطنية.. سلسلة إتصالات لباسيل

Lebanon 24
27-09-2024 | 15:18
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أجرى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعد العدوان الاسرائيلي الأخير في الضاحية الجنوبية، سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وقيادة حزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والشيخ علي الخطيب. 
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وخلال اتصالاته أعلن باسيل "ضرورة التشاور وجمع الكلمة وتعزيز التضامن في هذه الظروف الصعبة".

أيضاً شدد "على مسؤولية الدولة بالامساك بزمام الأمور ووجوب انتشار القوى الأمنية لحفظ الأمن الداخلي ومنع كل ما من شأنه أن يتسبب بأي إشكال بين الناس، فضلًا عن دعم احتياجات النازحين اللبنانيين بسبب العدوان الاسرائيلي".

ووضعَ رئيس التيار نفسه بالتصرّف للقيام بكل ما يلزم بأي وقت للحفاظ على الهدوء والوحدة الوطنية.
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