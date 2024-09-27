نداء من مشيخة العقل: تحلّوا بالحكمة والوعي والمسؤولية

قال مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، في بيان مساء اليوم الجمعة، ان "لحظات عصيبة يعيشها الوطن، واعتداءات خطرة تتعرض لها البلاد... اغتيالاتٌ واستهدافاتٌ لا يمكن وصفها إلّا بالأعمال الإرهابية والجرائم الجماعية... العدوان أشبه بالجنون، ووتيرة الغدر والقتل تتصاعد، والواجب الإنساني والوطني والديني يدعونا إلى التضامن والتعاطف أكثر وأكثر مع أهلنا الجنوبيين ومواطنينا الأبرياء المظلومين والمقاومين".

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وأضاف البيان: "نداؤنا إلى الجميع أن يتحلّوا بالحكمة والوعي والمسؤولية، وأن يترفّعوا عن أي كلام أو تصرف استفزازي يؤدي إلى جرح المشاعر وإحداث التوتر".



وختم: "أيها الأخوةُ اللبنانيون في مثل هذا اللحظات يتجلّى الإيمانُ بالله وبقضائه وقدَره، وتبرز الوحدة الحقيقية والمواطنية الصالحة، فكونوا أهلاً لتأكيد رحابة الجبل بالرغم من محاولات العدوّ الخبيئة ومخططاته الجهنمية، وكونوا صفاً واحداً لصون وحدة الوطن فوق أي اعتبار".