عاجل... الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت!

#عاجل ‼️ الى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت:

⭕️ حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة

⭕️حي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة

⭕️حي الحدث، مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة



🔴انتم متواجدون بالقرب من… pic.twitter.com/oT1esh56FP