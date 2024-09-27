عاجل... الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت!

#عاجل ‼️ الى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت:
⭕️ حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة
⭕️حي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة
⭕️حي الحدث، مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة
🔴انتم متواجدون بالقرب من… pic.twitter.com/oT1esh56FP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 27, 2024
#عاجل ‼️ الى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت:
⭕️ حي الليلكي، مبنى منير شديد والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة
⭕️حي الحدث، مبنى شيت والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة
⭕️حي الحدث، مبنى كومبلس السلام والمباني المجاورة وفق ما يعرض في الخارطة
🔴انتم متواجدون بالقرب من… pic.twitter.com/oT1esh56FP