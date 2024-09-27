بلينكن عن ضربة الضاحية: ما زلنا نجمع المعلومات

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وأشار بلينكن إلى أنّه "أوضحنا أن السبيل للمضي قدما هو الدبلوماسية وليس الصراع".وعن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، أشار بلينكن إلى أنّ "ما زلنا نجمع المعلومات لنعرف أفضل عما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ونحدد ردنا بناء على ذلك".وأكّد بلينكن: "نسعى لتجنب اندلاع حرب شاملة في المنطقة والعودة إلى الوضع الذي كنا فيه قبل 7 تشرين الأول في ما يتعلق بالحدود بين إسرائيل ولبنان ليست كافية".تابع: " ليس من مصلحة أي طرف اندلاع حرب شاملة في المنطقة". (العربية)