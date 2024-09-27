Advertisement

لبنان

بلينكن عن ضربة الضاحية: ما زلنا نجمع المعلومات

Lebanon 24
27-09-2024 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1253211-638630762569784673.png
Doc-P-1253211-638630762569784673.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ "اللحظة حرجة في الشرق الأوسط والعالم والطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها مهمة".

وأشار بلينكن إلى أنّه "أوضحنا أن السبيل للمضي قدما هو الدبلوماسية وليس الصراع".
Advertisement

وعن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، أشار بلينكن إلى أنّ "ما زلنا نجمع المعلومات لنعرف أفضل عما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ونحدد ردنا بناء على ذلك".

وأكّد بلينكن: "نسعى لتجنب اندلاع حرب شاملة في المنطقة والعودة إلى الوضع الذي كنا فيه قبل 7 تشرين الأول في ما يتعلق بالحدود بين إسرائيل ولبنان ليست كافية".

تابع: " ليس من مصلحة أي طرف اندلاع حرب شاملة في المنطقة". (العربية) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
18:00 | 2024-09-27
17:59 | 2024-09-27
17:04 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24