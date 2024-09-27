Advertisement

لبنان

بزشكيان بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية: جريمة حرب مكشوفة

Lebanon 24
27-09-2024 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1253213-638630767908802577.jpeg
Doc-P-1253213-638630767908802577.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تعاطفه مع لبنان بعد الضربة التي شنّها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبيّة، قائلاً:"أعبر عن تعاطفي مع شعب وحكومة لبنان وعائلات الشهداء وهذا العدوان يكشف طبيعة إرهاب "الدولة" الذي يمارسه كيان الاحتلال".
Advertisement

وإعتبر بزشكيان أنّ "العدوان الإسرائيلي على الضاحية جريمة حرب مكشوفة وغير قابلة للإخفاء". (الميادين) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
18:00 | 2024-09-27
17:59 | 2024-09-27
17:04 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24