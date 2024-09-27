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لبنان

نداء مهم للنازحين في الطرق والساحات في بيروت.. تواصلوا مع هذه الأرقام

Lebanon 24
27-09-2024 | 16:33
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طلبت غرفة ادارة الازمات والكوارث في محافظة بيروت من المواطنين الذين نزحوا الى مدينة بيروت المتواجدين في الشوارع والساحات العامة، الاتصال مباشرة على الأرقام التالية :01987001 – 81075453  لتأمين مراكز إيواء لهم فوراً .
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