نداء مهم للنازحين في الطرق والساحات في بيروت.. تواصلوا مع هذه الأرقام

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طلبت غرفة ادارة الازمات والكوارث في محافظة بيروت من المواطنين الذين نزحوا الى مدينة بيروت المتواجدين في الشوارع والساحات العامة، الاتصال مباشرة على الأرقام التالية :01987001 – 81075453 لتأمين مراكز إيواء لهم فوراً .