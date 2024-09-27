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لبنان
"سنضرب خلال ساعات".. الجيش الإسرائيلي: دعونا لإخلاء أبنية في الضاحية
Lebanon 24
27-09-2024
|
17:04
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أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، أنّه "سنضرب خلال ساعات قدرات استراتيجية لحزب الله".
وأشار إلى أنّه "دعونا لإخلاء أبنية في الضاحية يخزن فيها حزب الله أسلحة "، مضيفاً "لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية وسنضرب قدرات استراتيجية لحزب الله".
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وتابع هاغاري "كشفنا ما يخفيه حزب الله تحت المنازل من صواريخ وأسلحة استراتيجية".
وعن ضربة الضاحية، كشف أنّه "لن أتطرق لنتائج الهجوم على الضاحية، لكني أقول أنه كان دقيقاً". (العربية)
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