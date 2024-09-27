بزشكيان: إيران ستقف إلى جانب لبنان

Advertisement

ندّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بجريمة حرب فاضحة بعد ساعات من غارات جوية إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال بزشكيان في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، إن "الهجمات التي ارتكبها النظام الصهيوني في ضاحية بيروت تشكل جريمة حرب فاضحة، وتكشف مرة أخرى عن طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا النظام".وأكد بزشكيان أن "إيران ستقف إلى جانب الشعب اللبناني ومحور المقاومة".