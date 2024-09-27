Advertisement

لبنان

بزشكيان: إيران ستقف إلى جانب لبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 17:59
A-
A+
Doc-P-1253253-638630821153243526.jpg
Doc-P-1253253-638630821153243526.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ندّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بجريمة حرب فاضحة بعد ساعات من غارات جوية إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال بزشكيان في بيان نقلته وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء، إن "الهجمات التي ارتكبها النظام الصهيوني في ضاحية بيروت تشكل جريمة حرب فاضحة، وتكشف مرة أخرى عن طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا النظام".
Advertisement
وأكد بزشكيان أن "إيران ستقف إلى جانب الشعب اللبناني ومحور المقاومة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
20:18 | 2024-09-27
19:59 | 2024-09-27
19:00 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24